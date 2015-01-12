   События и объявления

Выход газеты в 2017 г. 22 декабря 2016 г. № 146 — 21 января

№ 147 — 4 февраля

№ 148 — 18 февраля

№ 149 — 4 марта

№ 150 — 18 марта

№ 151 — 8 апреля

№ 152 — 22 апреля

№ 153 — 13 мая

№ 154 — 27 мая

№ 155 — 10 июня

№ 156 — 24 июня

№ 157 — 8 июля

№ 158 — 22 июля

№ 159 — 5 августа

№ 160 — 19 августа

№ 161 — 2 сентября

№ 162 — 23 сентября

№ 163 — 7 октября

№ 164 — 21 октября

№ 165 — 4 ноября

№ 166 — 18 ноября

№ 167 — 2 декабря

№ 168 — 23 декабря Выход газеты в 2016 г. 27 января 2016 г. № 123 — 23 января

№ 124 — 13 февраля

№ 125 — 27 февраля

№ 126 — 12 марта

№ 127 — 26 марта

№ 128 — 9 апреля

№ 129 — 23 апреля

№ 130 — 14 мая

№ 131 — 28 мая

№ 132 — 11 июня

№ 133 — 25 июня

№ 134 — 9 июля

№ 135 — 23 июля

№ 136 — 6 августа

№ 137 — 20 августа

№ 138 — 3 сентября

№ 139 — 17 сентября

№ 140 — 1 октября

№ 141 — 22 октября

№ 142 — 5 ноября

№ 143 — 19 ноября

№ 144 — 3 декабря

№ 145 — 17 декабря График на октябрь-декабрь 2015 г. 16 октября 2015 г. Изменённый график выхода газеты на октябрь-декабрь 2015 г.: № 117 — 3 октября

№ 118 — 24 октября

№ 119 — 7 ноября

№ 120 — 21 ноября

№ 121 — 5 декабря

№ 122 — 19 декабря Выход газеты в 2015 г. 12 января 2015 г. № 100 — 31 января

№ 101 — 14 февраля

№ 102 — 28 февраля

№ 103 — 14 марта

№ 104 — 28 марта

№ 105 — 11 апреля

№ 106 — 25 апреля

№ 107 — 16 мая

№ 108 — 30 мая

№ 109 — 13 июня

№ 110 — 27 июня

№ 111 — 11 июля

№ 112 — 25 июля

№ 113 — 8 августа

№ 114 — 22 августа

№ 115 — 5 сентября

№ 116 — 19 сентября

№ 117 — 3 октября

№ 118 — 17 октября

№ 119 — 31 октября

№ 120 — 14 ноября

№ 121 — 28 ноября

№ 122 — 12 декабря

№ 123 — 26 декабря Архив этого раздела: 2015 г. | 2016 г. | 2017